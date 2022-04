Claire GESTIN

Diplômée de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes en 2005, j'ai complété ma formation initiale d'un Master en Marketing des Produits et Services de Santé obtenu à l'IAE de Nantes cette même année.



Attirée par le monde de l'entreprise, j'ai rapidement rejoint le secteur de l'industrie pharmaceutique après quelques remplacements en clientèle (1 an) qui m'ont enrichi d'une expérience terrain.



J'ai eu l'opportunité de rejoindre ROYAL CANIN, avec pour mission le développement commercial des produits à visée diététique sur le circuit vétérinaire.



Un an plus tard, approchée par VIRBAC pour le poste de chef de produits Antibiothérapie gamme Grands Animaux (bovins, porcins, équins), j'ai intégré un laboratoire qui m'a permis de me sensibiliser pleinement à une dimension beaucoup plus commerciale.



Début 2009, souhaitant évoluer vers des missions plus stratégiques, et à dimension internationale, j'ai rejoint le laboratoire SOGEVAL comme Responsable International Europe & Japon pour la gamme Animaux de Compagnie.

Ce nouveau challenge a été très enrichissant humainement parlant et m'a donné l'occasion de découvrir différentes cultures, méthodes de travail et collaborations, propres à chaque pays. Celà m'a également amenée à construire des plans budgétaires et de lancements produits ainsi qu'une activité de prospection en Europe de l'Est.



Après un bref passage au sein du groupe DIANA INGREDIENTS, engagée comme International Market Manager pour l'activité start-up Vit2Be (objectif: développer les ventes de nutraceutiques auprès des Petfooders), j'ai rejoint début 2011 la BU Animaux de Cie & Animaux de Sport du laboratoire BOEHRINGER INGELHEIM où j'occupere la fonction de Responsable Technique France.



