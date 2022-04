Claire GILLES

J'ai créé Cg Evasion, société experte dans la Communication audiovisuelle. Spécialiste dans l’image vidéo, vidéo aérienne et photo, nous collaborons ensemble pour communiquer votre message à votre public.



Equipée d’un DRONE, nous donnons à vos images et vidéos une autre dimension !



Types de vidéos:



- DRONE : prises de vues aériennes (DRONE homologué, diplôme à jour) dans tous domaines activités (tourisme, immobilier, domaine viticole, évènements sportifs, bâtiment ...)



- INSTITUTIONNELLES (présentation des valeurs d'une entreprise, association ou autres)



- PROMOTIONNELLES (promotion d'un produit, d'un évènement)



- ÉVÈNEMENTIELLES (salon professionnel, séminaire, soirée...)



- VIDÉOS COMMUNICATION INTERNE



- VIDÉOS ANIMATIONS 2D et 3D





Retrouvez quelques unes de mes vidéos sur ce site : http://www.cgevasion.fr/





Passionnée par les voyages et le Sud-Ouest, j'ai également créé un blog en 2014 :Array







Mes compétences :

Montage vidéo

Ressources humaines

Prise de vue vidéo

Evénementiel

Gestion de projet

Motion

logiciels de montage vidéo

Réalisation de films d'entreprise

Final Cut Pro

Réalisation audiovisuelle