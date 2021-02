François CANTON

Expertises :



• PMO,

• Conduite du changement,

• Gestion des incidents,

• Gestion et organisation d’événements,

• Mise en place du Plan de Continuité d’Activité,

• Cartographie des processus,

• Réalisation d’études de synthèse.



Compétences techniques :



• Microsoft Office,

• MS Project,

• SharePoint,

• Modélisation de processus : Mega, Visio et Magic Draw,

• Gestion d’incidents : Cogito, Mantis et Simili.



