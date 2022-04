Claire GILLY

Après avoir travaillé 8 ans comme aide soignante, j'ai choisi de faire une virage dans mon parcours professionnel et me suis lancée dans une reconversion en 2015.

J'ai eu mon Bac S puis j'ai fait un BTS assistant de gestion PME/PMI. Pendant mon BTS j'ai travaillé en parallèle au MacDonald's comme équipière puis comme formatrice.

Je suis maintenant à la recherche d'un emploi d'assistant de gestion.

Je suis quelqu'un de très dynamique, aimant les challenge professionnel. je suis persévérante et curieuse ce qui me permets de m'adapter rapidement au différentes taches qui peuvent m'être confié.