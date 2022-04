Claire GIRAUD

Inspirée par le marché outdoor, je recherche actuellement un poste dans ce secteur d’activité.



Précédemment en poste en tant que chef de produit et assistante de production au sein d’un atelier textile dans l’Ain, j’étais en charge de la gestion des projets pour les différents clients ; des premiers briefs jusqu’à la livraison des productions : gestion de projet, recherche de solutions techniques, gestion de production, plannings, management des équipes (production, R&D), sourcing matières, relation avec l’équipe commerciale…



Mes principaux clients étaient Jonathan & Fletcher, Picture Organic Clothing, Hoka, Milf, Qwinsport, Mamismo, Zoomyn…



Lors de mes précédentes expériences j’ai développé ma créativité en tant que graphiste et designer chaussures : Élaboration d’un cahier des charges, recherche de concepts, design, recherche de solutions techniques. Ce sont ces expériences qui m’ont conduit à reprendre une année de formation en relation avec Outdoor Sports Valley afin de me spécialiser en tant que chef de produit textile pour l’industrie du sport (2012 – 2013).



J’ai pour qualité d’être une personne très investie dans mon métier. Passionnée par les sports outdoor, je suis motivée à intégrer un nouveau poste. D’un tempérament dynamique et collectif, j’aime partager mes idées.





Vous pouvez consulter mon book à l'adresse suivante :



> Poste de chef de produit et assistante de production

> 1 formation spécialisée sport textile & footwear

> 3 ans d'expérience dans le graphisme dont 1 an dans le sport outdoor.

> Passionnée des sports outdoor - Escalade, sports de glisse, spéléo, trek, ...

> 1 an à l'étranger (Nouvelle Zélande)







Mes compétences :

Sport

Créatif

Suite adobe

Suite office

Création graphique et logo

Plan technique

Gestion de projet

Organisation du travail

Textile technique

Analyse des besoins

Travail en équipe

Planche de tendance

Autonomie

Design Process

consultant textile