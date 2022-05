Vincent ELMERICH

Diplômé de l'INSA Strasbourg en septembre 2010, j'ai développé une double compétence à l'ENSAM en management de projet INNOVANT. Cette formation en complément de mes origines techniques m'a permis d'ajouter à mon approche de la conception une vision globale des projets, en terme d'enjeux, de stratégies et de dimension humaine.



Responsable développement accéssoires (chaussure, sac à dos, tente, sac de couchage, batons), pour le groupe Planet Raidlight (rassemblant deux marques incontournable du monde de l'outdoor : Raidlight et Vertical).



J'assure la direction technique et met au point la collection d'accessoires en réponse aux besoins des pratiquants jusqu’à la livraison des techpacks au pôle production, tout en garantissant la qualité et l’optimisation des coûts. Je valide la conformité des prototypes usines avant production.



Le développement de produits est en synergie avec une méthode de conception collaborative innovante permettant de remonter les besoins du marché formulés par les lead users, limitant ainsi les risques liés à l'innovation.



Je suis également Responsable développement export, ce qui permet d'allier à la conception des produits une vision du marché à l'international et une veille permanente de la concurrence.



Mes compétences :

Commercial

Commercial international

Design

Export

Ingénieur R&D

Innovation

Innovation management

International

Management

Microsoft Dos

Plasturgie

Sport