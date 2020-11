Clément FRANCKE

Diplômé d'Ecole de Commerce spécialisation marketing, je travaille actuellement au sein du groupe NRJ en tant que commercial en solutions de communication.



J'ai travaillé pendant 5 ans chez 1997 media en tant que chef de publicité et administrateur des ventes. À ce titre, j'assurait la commercialisation des différentes options publicitaires auprès des marques, ainsi que le déploiement et le suivi opérationnel des campagnes sur les différents sites du groupe 1997 Media (skipass, fluofun, zapiks, 26in, outzer).



Au sein de l'entreprise Raidlight-Vertical j'ai été Community manager, tout en assurant l'organisation et le suivi de toute la promotion terrain pour les marques Raidlight et Vertical.



Mes expériences professionnelles et mes études mont permis dacquérir des connaissances appropriées en marketing et communication événementielle.



Dynamique, avec une bonne capacité d'adaptation, allier ma passion pour le milieu sportif et mon activité professionnelle est pour moi un idéal.



Mes compétences :

Sports

Sport

Vente

Communication

Dynamique

Marketing