M'hamed CHAGHAL

Doté d'une double casquette SI et QHSE ,je dispose d'une vision et d'une approche systémique pour l'amélioration ,la standardisation de votre organisation.



A cotés de mon dynamisme et des expériences passées j'ai pu forger mes aptitudes relationnelles et étendre le champ de mes compétences et acquis.



Je suis actuellement à la recherche d'opportunités, relevant des domaines SI et/ou QHSE.



Mes compétences et connaissances s'étalent sur 2 axes,fortement corrélés,à savoir:



-Système d'information:



Dessiner et diriger les transformations de l’organisation et du système d’information dans des contextes de changements stratégiques : croissance, fusion, restructuration.



Rédaction et supervision des procédures et manuels utilisateurs.



Assistance à maîtrise d’ouvrage.



Atouts: bonne connaissance des différentes types d'architectures, des langages de développement objet, des outils d'intégrations, des infrastructures techniques et des réseaux.





-Système management QHSE:



Mise en place de système intégré(ISO 9001;14001 et OHSAS 18001).

Développant les piliers TPM en qualité , puis en sécurité environnement.

Création et diffusion des outils associés.



Parmi les champs QHSE couverts par mes acquis:

Les aspects réglementaires ; Les aspects normatifs ; Les exigences des fabricants ; Les obligations des marchés liés à nos clients ; La définition des méthodes de production ; La gestion des contraintes d'exploitation et la maitrise de nos contrats de maintenance industrielles ceci est réalisé via le développement et la mise en place d'outils de management QSE simples, intégrés, en adéquation avec les besoins de nos services opérationnels et de nos donneurs d'ordres.



Mes compétences :

SAP

Office 2010

Access

J2EE

MySQL

ABAP

Ms project

Power AMC Designer

Lotus notes

UML 2.0

BPM BPR Business Process Management Business

Iso 9001

ISO 2700x

Iso 14001

Iso 22000

Iso 20000

CMMi ITIL COBIT Conseil Direction projet

PCIDSS

PHP5

SOX404/COBIT

Solvency 2