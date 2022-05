Walid BAGANNÉ

Agé de 33 ans,marié et père de 2 enfants, originaire de Jemmel, ayant obtenu un mastère spécialisé en distribution moderne et négociation commerciale, J'ai eu des expèriences professionnelles dans plusieurs postes de fonctions commerciales de plus que 9 ans. Et le plus important ce que j'aime le milieu social et professionnel dont j'appartiens. Et j'aime aussi rélever des challenges!!!



Mes compétences :

Agroalimentaire

Commercial

Distribution

Gestionnaire

GMS

Grande distribution

Responsable Commercial

Vente

Vente directe

Négociation

Management

Marketing

Développement commercial

Communication