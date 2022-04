Claire GIRAUDIN

Solide expérience dans les relations institutionnelles et la gestion de dossiers stratégiques en lien direct avec la direction générale. Porte-parole et liaison avec la presse. Direction de cabinet, coordination des positions de la société, élaboration de partenariats avec des spécialistes extérieurs, études d'aide à la prise de décision, travail sur l'e-réputation. Principalement intéressée par l'analyse stratégique, la direction de cabinet ou le secrétariat général.

Fluent in English (with an Australian accent to boot).



Mes compétences :

Analyse stratégique

Décisionnel

Porte parole

Propriété intellectuelle

Rédaction

Relations institutionnelles