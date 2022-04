Claire GODARD

J'ai beaucoup pratiqué l'accueil physique et téléphonique ainsi que le secrétariat et la gestion administrative, ce qui me permet aujourd'hui de m'adapter rapidement et d'être à l'écoute de chacun. Chaque expérience m'a été bénéfique afin d'approfondir mon sens du contact et mes compétences administratives.

Je serai pour vous une collaboratrice sérieuse et enthousiaste, opérationnelle très rapidement pour intégrer votre équipe. Par ailleurs, je maîtrise parfaitement l’outil informatique qui me permettra d’assurer la gestion administrative.





Mes compétences :

Effectuer le tri, l'archivage

Présenter et vendre des produits et services

Constituer des dossiers administratifs

Réaliser des activités ayant trait à la paye

Monter des dossiers de crédit

Accueillir physiquement ou par téléphone

Saisir des données de comptabilité générale

Compter la caisse

Elaborer des attestations fiscales, échéanciers

Utiliser les outils bureautiques