Claire GOLDITE

Lors de mes différentes expériences professionnelles, j'ai pu acquérir diverses compétences notamment :

- Relationnelles / Communication : Accueil physique/téléphonique ; Maîtrise de la communication numérique ( Technique SEO et Réseaux sociaux)



- Rédactionnelles : Rédaction de divers courriers/mails, compte-rendu... ; Montage de dossiers de financement et d’habilitation pour les agréments Bilans de Compétences.



- Gestion & Organisation : Gestion de plannings multiples; Organisation de réunions internes et externes; Réorganisation et mise en place d’une gestion administrative : création de documents de suivi, de contrôle...



-Comptabilité : Établissement de facture, devis, avoir avec suivi des règlements (débit/crédit) et relance/encaissement clients ; Gestion prévisionnelle et utilisation de CIEL



- Recrutement : Diffusion d’annonces (choix des supports, suivi des parutions); Gestion des candidats : ("chasse", convocations, suivi de l’intégration, réponses négatives,...).



- Informatique: Maîtrise des logiciels : PackOffice, ClarisWorks, Simple CRM, CIEL ; Gestion d’un site site internet et réseaux sociaux;



