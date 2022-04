Claire GOMEZ

Forte de 10 ans d'expérience dans l'animation de réseaux et le management de projets, maîtrisant les outils de communication (print et digitale), je suis passionnée par l'innovation et les opportunités que le multimédia offre aux entreprises.



C'est pourquoi je me suis réorientée dans les technologies éducatives dans des dispositifs de formation, en validant le master 2 IPM RFA.



Mes compétences :

Autonome mais sachant travailler en équipe

Chef de projet

Ingénierie pédagogique

Conception pédagogique

Graphisme

Ingénierie de formation

Formations ouvertes et à distance

E-learning

Analyse des besoins