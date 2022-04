Claire GOSSÉ

Forte de plusieurs expériences pertinentes dans l'aménagement du territoire notamment dans la protection et la valorisation du patrimoine et dans l’urbanisme, je souhaite engager toutes ma détermination dans la recherche d'une mission ou emploi dans la protection du patrimoine.

En effet la réalisation d'inventaires cartographiques de cours d'eau et d'un inventaire architectural et patrimonial dans une région du Quebec ainsi que d'une expérience en tant qu'instructrice droit des sols dans le domaine de l'urbanisme m'ont poussé à orienter ma carrière dans ce domaine afin de mettre à disposion mes connaissances et mes compétences.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Autocad

ArcGIS