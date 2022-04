Claire GOUPIL

Je suis en recherche active d'un emploi dans le domaine de la Comptabilité/Secrétariat, ou Vendeuse/Conseillère ou Agent Administrative ou Agent de Production. Travailleuse, rigoureuse, polyvalente, autonome et disponible c'est pour ces raisons que je postule afin d'intégrer rapidement une entreprise. Possédant une motivation sans faille, je saurais mener à biens les missions qui me seront confiés. Sociable et à l'écoute, je sais m'adapter à une situation en place et m'intégrer très facilement à une nouvelle équipe. J'ai acquis un très bon sens du relationnel avec les clients et les fournisseurs, savoir écouter et répondre à leurs besoins.



Mes compétences :

Planification

Conseil commercial

Techniques de vente

Comptabilité

Secrétariat

EBP Gestion commerciale

Microsoft Office

EBP Compta

Gestion des commandes

Gestion des stocks