Je suis une psychologue d'orientation plutôt cognitive et je me suis formée à la neuropsychologie. Diplômée de l'Université Pierre Mendès France de Grenoble, je suis psychologue au sein de l'Éducation Nationale et en libéral, en Haute Savoie.



Je pratique des bilans psychologiques avec des enfants, des adolescents et des adultes. Je réalise des bilans neuropsychologiques avec des enfants et des adolescents jusqu'à 16 ans, à la recherche de troubles cognitifs relatifs à l'attention, la mémoire, la motricité, les fonctions exécutives par exemple. Pour un bilan psychologique, il faut compter un après-midi entier. Pour un bilan neuropsychologique, il faut deux ou trois demi-journées.



Je propose des entretiens aux enfants, adolescents et adultes concernés par la précocité intellectuelle. Je suis spécialiste de la précocité intellectuelle et des troubles des apprentissages, sujets sur lesquels j'ai écrit des livres.



Mon cabinet se trouve à Pringy, à la sortie nord d'Annecy. Les consultations et les bilans ne sont pas remboursés par la sécurité sociale mais certaines mutuelles acceptent de prendre en charge une petite partie des consultations.



Vous trouverez d'autres informations sur mon site : http://claire-grand-psy.e-monsite.com/