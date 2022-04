Je suis une psychologue d'orientation plutôt cognitive et je me suis formée à la neuropsychologie. Diplômée de l'Université Pierre Mendès France de Grenoble, je suis psychologue au sein de l’Éducation Nationale et en libéral, en Haute Savoie.



Je pratique des bilans psychologiques avec des enfants, des adolescents et des adultes. Je réalise des bilans neuropsychologiques avec des enfants, à la recherche de troubles cognitifs relatifs à l'attention, la mémoire, la motricité, les fonctions exécutives par exemple.



Je propose des entretiens thérapeutiques aux enfants, adolescents et adultes concernés par la précocité intellectuelle. Je suis spécialiste de la précocité intellectuelle et des troubles des apprentissages, sujets sur lesquels j'ai écrit des livres.



Le cabinet se trouve à Pringy, à la sortie d'Annecy. Je suis disponible actuellement le mercredi et le samedi, ainsi que pendant les vacances scolaires. Les consultations et les bilans ne sont pas remboursés par la sécurité sociale mais certaines mutuelles acceptent de prendre en charge une petite partie des consultations.



Vous pouvez me contacter par mail : claire.grand.psy@orange.fr



Ou par téléphone : 06 86 05 24 30







Mes compétences :

Bilans psychologiques

Neuropsychologie