Claire GRANDINI

Je travaille au sein du groupe Havas Media, dans l'agence Havas Digital, depuis juin 2005.

J'ai débuté mon expérience en tant que chargée de clientèle Display => gestion opérationnelle des campagnes e-pub pour différents comptes tels qu'ING Direct et le groupe Carrefour.

J'ai ensuite occupé la fonction de chef de groupe Display entre 2007 et 2009, avec une progression tant en termes de clients (Carrefour, BPI, puis Axa, SNCF, EDF) que de management (2 à 4 personnes).

Fin 2010, j'ai été promue responsable de pôle Digital. Ce rôle m'amène à développer mon expertise sur les différents leviers media web (Display, Search, Affiliation, Mobile, Social Media). Après avoir travaillé sur les budgets LCL (6 mois) et FDJ (1 an et demi) avec une équipe de 4 à 6 personnes, je dirige désormais une équipe plus conséquente au service de 3 clients particulièrement stratégiques : EDF, Accor et Leroy Merlin.