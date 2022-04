Claire GRAVANS

J'ai 4 ans d'expérience en gestion de projets R&D dans des entreprises agroalimentaires BtoB, à la fois en grand groupe et PME, dans le cacao et les compléments alimentaires. J'ai acquis des compétences telles que la création de concepts, le sourcing, la formulation, la gestion et conduite des essais en laboratoire et pilote, l'analyse sensorielle, les affaires réglementaires, le calcul des coûts de revient. Je suis intéressée par des opportunités dans l'agroalimentaire, la nutraceutique, l'alimentation animale et les biotechnologies végétales. Je suis disponible immédiatement sur la zone Valence-Nîmes-Avignon.