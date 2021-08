Autonome, rigoureuse et capable de m’adapter rapidement, je suis à la recherche d’un poste en HSE ou QSE.

Je souhaite mettre mes compétences et ma motivation au service d'une entreprise s’impliquant dans une démarche d’amélioration continue.



Mes compétences :

Veille réglementaire HSE

Analyse environnementale

Gestion des déchets

Analyse de risque

Auditrice interne ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 et