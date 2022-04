Claire GRUNDER

Je suis actuellement en poste en Lorraine en tant que Responsable Communication au sein d'AGESTRA - Service de Santé au Travail Interentreprises. J'interviens sur la communication sous toutes ses formes : stratégie, opérationnelle, évènements, relations presse, Web (site internet, CM) ...



Étant très polyvalente, je m'adapte à de nombreuses missions et peux intervenir sur de nombreux secteurs comme la communication interne et externe, les relations presse, les stratégies Web, l’évènementiel ou encore le marketing et la gestion de projets.



Je suis très dynamique, sérieuse et rigoureuse. Je sais travailler de manière autonome et en équipe. Je m'engage totalement dans mon travail afin d'y trouver une source d'épanouissement et d'amélioration professionnelle.



Mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir de très bonnes bases dans tout ce qui est communication d'entreprise d'une manière générale. Je suis douée pour la conception rédaction et maîtrise parfaitement la langue française. J'ai pu également acquérir des bases créatives au niveau PAO via Indesign et Photoshop et reste ouverte à un perfectionnement.



Spécialités : Communication - marketing - relations presse - conception rédaction - Internet - référencement - sites Internet



Forces principales : adaptation et modularité



Mes compétences :

Informatique

Anglais

Web 2.0

Community management

Communication

Evénementiel/

Marketing

WEB

Rédaction