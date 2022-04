Florence GIRAUD

Qui sommes nous ?



MEGATOP est une imprimerie offset feuille implantée à Naintré au pied du Futuroscope et à 1h30 de Paris.



L'imprimerie MEGATOP EST A VOTRE SERVICE pour toutes réalisations, de la carte de visite, tête de lettre, carnet, blocs, calendrier dépliant, brochure, catalogue et livre.



A la P.A.O. : Nos infographistes issus des métiers de l’industrie graphique, réceptionnent vos fichiers et les valident pour la réalisation des bons à tirer.

Un serveur Web Native, dédié avec des codes d’accès personnel permettant les téléchargements de fichiers PDF et la validation des BAT. Un serveur FTP

vous permet de déposer des fichiers PDF dédié à l’impression (codes d’accès sur demande).Au service PRE-PRESSE : Les fichiers PDF sont raffinés via un flux prinergy,

ce qui permet un contrôle en amont afin d’en vérifier la conformité. Un système d’épreuvage certifié "FOGRA" vous donnera une cohérence colométrique souhaitée

pour l’impression.



Un CTP thermique automatique fonctionne 24 h/24 h, pour graver les plaques et envoyer aux presses toutes les informations nécessaires à l’impression.



Mégatop assure l’impression en offset feuille du format 35x50 au 72x102 en 4 et 5 couleurs + vernis.

72x102 en 4 + vernis acrylique.



L’impression numérique est un excellent complément, entièrement automatisé pour les courts tirages de 80 g à 300 g

sur les mêmes papiers que l’offset et le même registre couleurs.



Sur le même site de production, l’atelier de façonnage garantit avec 2 plieuses, 2 massicots, 2 encarteuses piqueuses, 2 presses découpe et une mise sous film,

la finalisation rapide et personnalisée de vos documents.



Selon vos souhaits, nous pouvons stocker l’ensemble de vos produits imprimés et les expédiés à votre demande partout en France et en Europe dans des délais très courts.



Respecter l’environnement est depuis longtemps pour nous un acte naturel qui nous fait bénéficier du label PEFC 10.31.1523.

et Imprim'vert certifiant votre achat comme éco responsable.



Florence GIRAUD est à votre écoute pour vous accompagner et vous apporter l’information nécessaire à la réalisation de tous vos projets.

présente sur paris les jeudis



Vous pouvez me contacter au 06.80.18.59.59. Email : f.giraud@megatop.fr



Dans l’attente d’une prochaine rencontre, nous vous prions de recevoir, Madame Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués.



Florence GIRAUD

chef de projet développement, Technico-commerciale



Mes compétences :

scuplture peinture