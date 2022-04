Claire Gruslin a une double casquette: d'un côté le volet "entreprise" en tant qu'associée fondatrice de « Elliptic », société de consultance en marketing et de l'aute côté, le volet académique en tant que Chargée de Cours à HEC, l'école de Gestion de l'université de Liège.



En outre, depuis 2007, elle a développé des séminaires "Biodynamie et Management" qui questionnent le modèle de management en s'inspirant des lois de la nature (un vignoble conduit en biodynamie).



Par ailleurs, elle est Spécialiste en Commerce Extérieur agréée Awex et Consultante agréée par la Région Wallonne pour l'audit des projets en e-business (Rentic).



Elle a exercé durant 7 ans des responsabilités de marketing dans des entreprises du secteur des services industriels désireuses d’étendre leurs activités à l’international pour ensuite créer sa propre structure de consultance en marketing.



Elle est Chargée de Cours à HEC Liège en marketing international et en veille stratégique. Elle y coordonne aussi un séminaire sur la responsabilité sociétale et stratégie (CSR & strategy).



Passionnée de nouvelles technologies et d’innovation, elle les associe à chaque moment de sa vie .