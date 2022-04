Claire GUIDICELLI

One2team met la collaboration au cœur de ses solutions pour faciliter la vie de vos projets :

* Gagnez en visibilité et en contrôle sur vos projets et portefeuilles de projets

* Sécurisez votre marge et votre capacité d'investissement

* Gagnez en efficacité opérationnelle sur vos projets, vos déploiements etc...



Quatre solutions:

* Portefeuille de projets

* Déploiement : telco et retail

* Projets SI

* Programmes stratégiques (plan d'économie, plan de transformation...)



