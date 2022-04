Claire GUIGNARD

Depuis 1998, mes parcours professionnel et formation sont dans le domaine du développement durable, gestion des déchets puis plus "globalement" système de management environnemental tant dans le secteur industriel - principalement cimenterie - que dans le secteur public.



Ce parcours m'a permis de dévelloper un certain nombre de compétences, comme établir des scénarii prospectifs permettant d’anticiper les risques potentiels(environnementaux, techniques, juridiques, financiers…) et réaliser les études, diagnostics et audits (ISO 14000 / ISO 9000 / EMAS / HQE / management des Risques…)



de même, apprécier les principaux enjeux écologiques (pollutions, gestion des déchets, ressources en eau, biodiversité…) et économiques (évaluation coûts/ bénéfices,…) et mettre en place une stratégie de développement durable au moyen d’outils et méthodes relevant de Système de management environnemental et responsabilité sociale ou de la gestion des risques des organisations font partie de mes atouts.



En terme de Conduite de Projet Développement durable & Management environnemental

- Analyser la demande des porteurs de projet et leur proposer une démarche réaliste et adaptée

- Identifier les circuits et acteurs clés dans le processus décisionnel pour anticiper les conséquences d’un choix

- Formuler et définir le projet, ses objectifs, ses futurs bénéficiaires, son calendrier et l’enveloppe financière spécifique

- Proposer des scénarii chiffrés prenant en compte les enjeux, la faisabilité, la complexité et l’interdépendance des actions

- Assurer le suivi du projet dans ses dimensions politiques, techniques, juridiques et économiques

- Evaluer le projet, en interpréter les écarts et capitaliser et diffuser les ‘’bonnes pratiques’’



Animation



- Animer des groupes de travail pour parvenir à une réflexion et une production communes

- Former opérateurs, cadres dirigeants d’entreprises et sensibiliser divers publics aux problématiques environnementales

- Créer des supports pédagogiques (jeux, CD Rom, etc.)

- Mobiliser un réseau professionnel pour partager l’information



Communication



- Assurer l’écoute du client, des institutionnels, des associations …

- Susciter et maintenir la motivation de tous les acteurs pour favoriser la réussite du Projet

- Elaborer les supports de communication et les informations de synthèse afin de les rendre accessibles et compréhensibles pour différents interlocuteurs, du grand public aux spécialistes.



Mes compétences :

Animation

Arm

Audit

Conduite de projet

Démarche HQE

Écotoxicologie

Formation

Gestion des Risques

HQE

Iso 14001

Mangement