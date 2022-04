Elsa JOSSE

15 ans d'expérience dans l'environnement et le développement durable.



Spécialiste de la communication environnementale, j'accompagne le changement dans les collectivités et les entreprises vers des comportements plus responsables (déchets, recyclage, habitat durable...).



Je suis en veille permanente sur tous les sujets qui ont trait au Développement Durable. Je mets beaucoup de coeur et d'énergie à participer à l'éveil des consciences du grand public sur ces sujets.



L'évaluation de mes compétences et de mes comportements indique que je présente des atouts pour les activités suivantes : Concevoir / Créer / Encadrer.



Mes compétences :

Communication

Déchets

Environnement

Gestion de projet

Développement durable

Education à l'environnement