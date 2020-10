Réalisateur, scénariste, photographe & consultant artistique. Freelance.

1 premier long métrage en développement (l'enfermement), 2 autres en cours d'écriture.

Représenté par Marie-Servane Bargy, agence Synapsis.

LES ANNÉES FRANCE

DE 1979 à 1980

• Installation en France (Amiens).

• Création d’une structure de production et d’enregistrement musical (Studio de l’Epinette).

• Producteur de l’album punk-rock du groupe CQFD et de l’artiste africain Jean Guehi.

De 1981 à 1985

• Directeur des programmes de la radio privée KFM Stereo, chargé des rencontres avec les artistes français et internationaux. Interviews et émission avec Franck Zappa, Chet Backer, Rory Gallagher, Jean-Louis Aubert, Bernie Bonvoisin, Jean-Jacques Beineix, Francis Paudras, Philippe Catherine, Jacques Higelin, etc.

1986

• Une année sabbatique sur l’Île de la Réunion.

1987

• Retour en France Métropolitaine.

De 1987 à 1999

• Écriture d’une centaine de chansons (http://www.gilbert-glogowski.eu/COMPILATION/discographie-compil.html).

• Concert à l’Olympia (Paris - 1991).

• En concert au Sentier des Halles (Paris - 1993).

• Sortie du LP « Encore un Rocker qui Pleure » (1993).

• Tournée en France, Belgique, Allemagne et Pologne.

• Sortie de l’Album « À bientôt en Hiver » (1996) (http://www.gilbert-glogowski.eu/ABIENTOTENHIVER/discographie-abientotenhiver.html).

• Écriture et réalisation du projet d’album « Stan Gowest » (1998).

Depuis 1999

• Réalisateur multimédia et consultant en communication pour Euromovie (http://www.euromovie.com/).

• « Drop », court-métrage de fiction (2000 - http://www.gilbert-glogowski.eu/films-drop.html).

• Spectacle multimédia franco-japonais « Légende d’Ikema » (2006-2007 ; http://www.gilbert-glogowski.eu/spectacles-ikema.html).

• Création d'une société de production cinématographique SCREEN ADDICT.

• Consultant artistique des Entretiens de Royaumont

• Réalisateur clip officiel élections présidentielles 2012 (diffusion France Télévision)

• "L'enfermement" : premier long métrage en développement

• Nombreuses réalisations pour le privé et les collectivités



LES ANNÉES BELGIQUE

1958

• Naissance à Charleroi (Belgique)

1970

• Certificat d’études primaires qui mentionne que j’ai « subi avec Grand Fruit les épreuves portant sur l’ensemble des branches du programme… ».

1971

• Candidat finaliste au jeu scolaire télévisuel national « À vos Marques » (RTBF).

1975

• 1er Prix d’Art Dramatique de l’Académie de Châtelet, avec Médaille du Gouvernement.

• « La Jeunesse Infernale »(comédie musicale). Écriture, composition et mise en scène (Charleroi).

1976

• Fin des études secondaires : passage de l’Examen de Maturité (équivalent du baccalauréat français) « avec Grand Fruit »

• Diplôme d’Art Dramatique de l’Académie de Châtelet. Prix avec Grande Distinction.

• « Trop vertes ou trop mûres, je les préfère natures » (théâtre). Écriture, mise en scène et interprétation (Charleroi).

• Institut National Supérieur des Arts et Spectacle (INSAS - Bruxelles) • Section Théâtre / Techniques de diffusion de la culture et techniques de communications sociales • 4 ans.

1977

• « La Grande Couverture Fleurie » (Festival d’animation culturelle, région de Charleroi).

1978

• Création et direction de la compagnie théâtrale Kantesk (Charleroi).

• « La Pension » (théâtre). Drame en 3 actes sur la condition humaine d’un vieux couple. Écriture, mise en scène et interprétation (Charleroi, Mons, Bruxelles).



