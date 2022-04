Karine LEURQUIN

Bonjour,

Je commence,en Belgique,la danse classique à l’âge de 5 ans. Après avoir terminé mes études pour devenir professeur de français/anglais et avoir fait le conservatoire en danse classique,j'arrive à Paris à l’âge de 27 ans.Je travaille rapidement comme danseuse contemporaine auprès de chorégraphes (Susan Buirge,Odile Duboc...)mais aussi comme comédienne auprès de metteurs en scène de théâtre(Eric Lacascade,Guy Alloucherie,Laurent Fréchuret,Nadine George à Londres...)et dernièrement de théâtre de rue(Groupe Ici-Même).

C’est ainsi que, de fil en aiguille,je me forme comme comédienne tout en commençant à enseigner la danse à des publics de tous âges et très variés. En 2000,je crée des cours de training physique pour les acteurs, à paris. Toujours curieuse de nouveaux apports,je rencontre et pratique de nombreuses pratiques corporelles telles que le Feldenkrais, l'Alexander, le Release, la danse contact, le Barthenief, le Body Mind Centering,les étirements de Guy Voyer(ELDOA-Canada), l'anatomie du corps ds le mouvement etc…que j'incorpore à mon enseignement.

C’est tout naturellement,donc,que je découvre la méthode Pilates qui me fascine par sa capacité à prévenir et à rééduquer mais aussi à remettre en jeu nos acquis mécaniques.Je la pratique pendant quelques années, avant de me décider à la transmettre à d’autres.

Pendant 18 mois,je suis la formation de Martine Curtis-Oaks et de jennifer Stacey au Studio A-Lyne de Paris avant de devenir instructeur certifiée tous niveaux,sur tapis et toutes machines Pilates.

Mon enseignement se désire généreux et ludique et est axé sur le plaisir du mouvement, la correction posturale, les sensations internes mais aussi la précision, la fluidité et la dynamique.

Je me spécialise notamment dans l’enseignement de Pilates comme technique de préparation auprès des artistes du spectacle vivant mais aussi des femmes enceintes(+post-natal),des séniors et des personnes avec handicap.

Mon désir est de faire entrer la méthode partout où elle devrait être, pour le bien-être de chacun (maternités, maisons de retraite, hôpitaux, centres pour non-voyants…).



