Ivan RADUSZYNSKI

Médecin-ostéopathe spécialiste en médecine physique et réadaptation (M.P.R.) depuis 1985.



Praticien libéral à Paris depuis 1992,

Chargé d'enseignant en Ostéopathie à la Faculté de Médecine Paris XIII (Bobigny) depuis 1987, dans le cadre d'un diplôme-inter-universitaire réservé aux docteurs en Médecine, trilingue, j'ai également enseigné l'Ostéopathie à l'étranger (Espagne, Amérique du Sud, Italie).



Membre fondateur du Groupe de Recherche et d'Etude en Médecine Manuelle Ostéopathique (G.R.E.M.M.O.), créé en 1988, j'organise depuis cette date des séminaires d'enseignement et cycles de formation, à Paris.



Responsable de l'organisation, le 24 janvier 2015 de la première Journée Universitaire de Médecine Manuelle Ostéopathie de ma faculté (JUMMOB), congrès qui a réuni plus de cent médecins ostéopathes de toute la France.



Intéressé par toute proposition de:

- collaboration en tant que consultant d'entreprises voulant mener des actions de prévention contre le mal de dos et les troubles musculo-squelettiques, notamment sous forme de conférences d'information, ou réalisation de documents vidéo ou audio: j'en ai déjà l'expérience pratique.

- séminaires de formation ou cours de perfectionnement d'ostéopathie (en français,anglais ou italien), à l'intention des seuls médecins ou étudiants en médecine,

- conférences de sensibilisation sur l'ostéopathie à l'intention du grand public,

- et bien sûr établir de nouvelles relations de correspondance avec professionnels (médecins, kinésithérapeutes, coaches sportifs...) qui apprécient l'approche ostéopathique.,



Mes compétences :

Informatique

Musique

Séminaire ou conférence

Organisation d'évènements

Congrès

Ostéopathie

Médecine physique et rééducation fonctionnelle

Prévention des risques professionnels

Communication santé

Mal de dos

Troubles musculo squelettiques

Guitare

Articles de vulgarisation médicale

sites internet médicaux

Santé