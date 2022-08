Professeur de danse jazz, moderne et contemporaine ainsi que de barre au sol; je travaille auprès d'enfants dès 3 ans, d'adolescents et d'adultes déjà initiés ou non.



J'enseigne la barre au sol en séance individuelle ou pour des petits groupes à domicile à Paris et en proche banlieue.



Je suis chorégraphe, modèle et danseuse.



Je suis également praticienne en réflexologie plantaire.