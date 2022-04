Christophe CAVIER

Bonjour,



Je suis danseur,chorégraphe,professeur de danse classique et de BodyclassicART(barre au sol d'inspiration classique et ZEN)....J'ai découvert ce site par l'intermédiaire d'une amie.....



Après avoir enseigné sur Paris au Conservatoire du 19éme arrdt avec l'association "Free Dance Song" et au "Studio Harmonic" dans le 11ème,j'ai pendant 2 années été professeur et coordinateur du département danse au conservatoire de Chartres puis durant 1 an au conservatoire de Montargis....

Danseur-interpréte dans un premier temps,je me suis également formé au théâtre.

Aujourd'hui,j'enseigne au conservatoire de Meudon et au "club des enfants Parisiens" dans le 17ème à Paris....j'aime associer les différents arts à travers mes propres créations tels que le théâtre,le chant et la chorégraphie.J'enseigne également actuellement le mouvement dansé à de jeunes comédiens au sein d'un atelier théâtre au conservatoire de Meudon....



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Acteur

Chant

Danse

Danseur

Ecoute

Professeur de danse

Théâtre

Mise en scène

Communication

Comédie

Cinéma

Spectacle