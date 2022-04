Christophe CAFFIER

Fort d'une expérience de 12 ans en cabinet et association d'expertise comptable.



Aujourd’hui en tant que responsable de dossiers j’accompagne et guide les dirigeants d'entreprises pour les aider dans leur comptabilité courante d’entreprise l’élaboration du bilan et compte du résultat.. En mettant aussi en place le suivi budgétaire, concevoir et établir les tableaux de bord de l'activité. Je leur apporte des conseils en fiscalités et gestions afin de leur permettre de développer leur entreprise, d’avoir une meilleure rentabilité et d’optimiser la trésorerie de l'entreprise.