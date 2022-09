Gilles Corcos propose depuis 2003, des conférences/ateliers et des programmes de formation pour développer son Intelligence Emotionnelle. Ses prochains rendez-vous 2014 : une conférence/atelier le 10 avril au Forum 104 à Paris ; un café IE le 9 avril à Paris. D'autres rendez-vous ; le training des Fondamentaux de l'IE le 29/30 mai et 3 juin et la Supervision IE... voirArray et contactez-nous à contact@odysseemotion.com - Il aura plaisir à vous accueillir lors de l'un de ces rendez-vous.



Mes compétences :

Coaching

Accompagnement

Systémique