Antoine LE MALLIER

Généraliste de la fonction depuis 2004



DRH qui accompagne des projets de transformation



Contexte : conduite du changement, fusion, restructuration, retournement d'entreprise, mise en place d'une GRH dans des PME, création de la fonction



Expertises développées : Organisation, Relations sociales, droit du travail, recrutement, formation & GPEC, négociation collective et individuelle, santé et sécurité, services généraux et déménagement d'entreprise



Management d'équipe = jusqu'à 10 personnes en multi sites, gestion RH à l'international (filiale Europe, expatriation)

Membre CODIR



Mes compétences :

Ressources humaines

Conduite du changement