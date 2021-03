Virginie CHIBRAC

Ayant toujours été attirée par le domaine culturel, artistique, littéraire et éducatif, je me suis orientée (après diverses activités, entre autres le tourisme viticole) un diplôme littéraire et un brevet d'animatrice en poche dans l'animation socio-culturelle, ce domaine m'a permis d'allier mon désir de transmission et de créativité, en me spécialisant dans les techniques de mise en place d'atelier chant et d'éveil musical, d'ateliers d'écriture etc, j'exerce toujours à ce jour cette fonction et occupe dans le même temps un poste d'assistante d'éducation auprès d'un public adolescent. J'exerce également en milieu scolaire comme assistante pédagogique auprès d'enfants en difficulté sociale ou médicale.



Intéressée depuis toujours par les méthodes éducatives alternatives (Montessori, Freinet, Tomatis etc), permettant à mon sens un meilleur apprentissage en respectant davantage le rythme de l'enfant et son identité propre, j'ai pu confronter mon expérience dans l'éducation populaire et dans l'éducation nationale.



J'ai donc exercé en majeure partie dans le domaine du social, de l'animation socio-culturelle (tous publics) et de l'éducatif.



Afin de parfaire mes connaissances et de m'ouvrir à de nouvelles techniques, j'ai suivi des cours de chant durant 7 ans, des cours de danse africaine, modern jazz et contemporaine ainsi que des cours de théâtre (création, mime, conte, improvisation...) que je suis toujours auprès de Savanah Rambeaud professeur diplômée du conservatoire de Poitiers, et je fais partie d'une formation musicale (chant et chœurs) depuis 2010.



Je souhaite enrichir mon réseau professionnel et retrouver des personnes qui ont participé à mon évolution par leur conviction et leur investissement professionnel.



Sensible également à la protection de l’environnement et à une consommation responsable, je soutiens les acteurs encourageant ces démarches (amap "association pour le maintien de l'agriculture paysanne), agriculteurs, consommation locale et développement durable).



A moyen terme, j'ai pour projet de créer une micro entreprise ou une association en rapport avec les compétences acquises lors de mon parcours professionnel. Et plus spécialement concilier éducation et respect de l'enfant par différents biais....(sophrologie, musique, psychologie...).



Mes compétences :

Animation

consciencieuse

Diplomate

Enseignement

Environnement

Franchise

Investissement

Musique

Ponctualité