Claire GUIPPONI CALEGARI

Mon cursus et mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir des compétences multiples dans les domaines suivants :



* Conduite de projets :

- Gestion d’affaires (planning, maitrise des coûts, gestion des compétences, gestion des interfaces clients/prestataires, gestion du retour d’expériences)

- Encadrement de stagiaires (niveau DUT à master 2)

- Réalisation de formations (conception et enseignement)

- Rédaction de réponses à appel d’offre (domaines : sûreté, déchets, radioprotection, …)

- Rédaction de notes techniques et d’articles, présentations orales et posters (français et anglais)

- Mise au point de programmes d’expériences et analyses des résultats.



* Nucléaires :

- Cycle du combustible, Fonctionnement des centrales nucléaire

- Gestion et sûreté des déchets radioactifs

- Chimie sous rayonnement, radiolyse (gaz et liquide), chimie des interfaces solide/liquide

- Travail sur accélérateur 4MV Van de Graaff et source 60Co



* Analyses physico-chimiques :

- Gaz : chromatographie en phase gazeuse, thermogravimétrie

- Liquide : spectrométrie UV, d’émission atomique (ICP), RMN, chromatographie ionique et en phase liquide

- Solide : spectroscopies infra rouge et Raman, spectroscopie de photoélectrons (XPS), microscopies optique, AFM et MEB, analyses par faisceau d’ions (RBS, ERDA, PIXE)



* Langues : anglais et espagnol



* Informatique :

- Maîtrise des logiciels bureautiques Microsoft Windows et Office et des techniques d'interrogation de bases de données (Web of Science, SciFinder…)

- Maîtrise des logiciels de traitement de données : SIMNRA, CASAXPS, XPSFit, Engauge





