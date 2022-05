Thierry SAUZIÈRES

Après une carrière technique en développement logiciel dans les technologies .Net et Java, j'ai décidé d'évoluer vers des activités de responsable d'affaires.

Je suis aujourd'hui en charge du recrutement et de la qualification des ingénieurs que je gère.

Je travaille à étendre notre base de clients et développer notre stratégie commerciale.

Je conserve une forte implication dans la technique au travers des projets que j'encadre mais aussi via mes activités personnelles.



AViSTO est une société d’ingénierie logicielle fondée et managée par des ingénieurs. Elle se spécialise dans la réalisation de projets complexes mettant en œuvre des technologies Objet, Web et Mobile.

Entreprise innovante, éditrice du framework de supervision de réseaux NemSiS, AViSTO poursuit ses propres activités de R&D tout en proposant une offre de services complète.



Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique, en forte croissance, où nous pourrons développer ensemble votre carrière ?

C’est le moment de rejoindre AViSTO !



Pour plus de détails: http://www.avisto.com/carrieres/offres-demploi



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez postuler !



Mes compétences :

C#

Java EE

Gestion de projet

C/C++

Management