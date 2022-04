Claire GUYOMAR

Le passé jusqu'à présent m'a fait et aujourd'hui c'est le futur qui me construit!



Mon parcours professionnel est plutôt éclectique avec de nombreux rebondissements, intermittente du spectacle à la fois technicienne et créative: Décoratrice, artificiére, comédienne, relation publique, régisseuse...que de métiers passionnant!



Aujourd'hui consultante en éducation kinesthésique;

ce que je désire transmettre par mon métier et mes compétences, c'est qu'il n'y a pas de meilleur coach que soi-même.Il n'y a pas de "bonne" technique pour s'améliorer, il suffit d'avoir envie d'avancer, envie "d'aller vers", avec bienveillance envers soi. Apprendre à s'apprendre.



La vie est faite pour être vécue à plein poumon, à gorge déployée, respirer, rire, partager.



Et en avant..!



Mes compétences :

Coaching

Développement personnel

Gestion du stress

Relaxation