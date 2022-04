Claire GYSELINCK

Collaboratrice d’architecte depuis 1984, j’ai pu acquérir différentes expériences enrichissantes dans des cabinets d'architectes ou je suis intervenue sur toutes les phases d'un projet allant de l'esquisse jusqu'au dossier d'appel d'offre sur divers bâtiments publics et privés, Ehpad, école maternelle, crèche, bâtiments industriels, logements et villas privées royales.



J’utilise le logiciel Autocad depuis 1996 et j'ai complété ma formation en septembre 2015 sur le BIM avec Revit Architecture.



Rigoureuse, autonome et curieuse de découvrir d'autres univers dans le domaine de l’architecture.



Mon site : http://gyselinck.fr/



Mes compétences :

Autocad

Microsoft Excel

Revit architecture

Microsoft Word

Sketchup

Adobe Photoshop