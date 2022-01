Line MONTEIRO (FILLAULT)

Je suis architecte. Je travaille en libéral depuis peu après 18 ans d'expérience au sein d'agences d'architecture.



J'ai obtenu le diplôme d'architecte DPLG en 2003

Au cours de mes études, j'ai eu l'expérience d'un stage long en entreprise à l'étranger (Portugal) où nous traitions essentiellement des projets de logements individuels et collectifs.



De janvier 2004 à mars 2010, j'étais en poste 6 ans pour une agence d'architecture située à Paris dans le 10ème arrondissement.

De février 2011 à novembre 2021, j'ai travaillé comme architecte, de la conception à la réalisation de divers projets.



Dans ces agences, j'ai travaillé sur des projets très différents au travers de missions allant de l'esquisse au dossier de consultation, détails d'exécution et suivi de chantier : Logements individuels et collectifs (secteur privé et social), équipements publics, sportifs, scolaires et périscolaires, aménagements urbains et intérieurs, tertiaire et agencement.