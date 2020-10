Laurent DETREE

22 ANNÉES DEXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :



ARCHITECTURE I ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR & GESTION DE PROJETS, BÂTIMENT, RETAIL DESIGN, LUXE, IMMOBILIER, AGENCE, MANUFACTURE, INDUSTRIE I AGENCEMENT I TRAVAUX I CONSTRUCTION I ÉVÉNEMENTIEL I CONDUITE OPÉRATIONNELLE



> Collaborer, assurer le pilotage et la conduite de projets stratégiques (moyens, de grande envergure, publics et privés), participer au développement, à l'optimisation des moyens, des ressources organisationnelles et structurelles, porter la réflexion vers l'innovation, dans un contexte et une démarche portant des actions et des mesures fortes en faveur de l'environnement et du développement durable.



#directeurtechnique #directeurdesite #responsabledesite #directeurservicestechniques #responsabledeprojets #directeuretudesetconception #directeurdepartementravaux #directeurpatrimoineimmobilier #directeurdexploitationTCE #directeurdeprojetsbatiment #maintenanceettravauxneufs #directeurdecentredeprofit #directeurBE



https://www.linkedin.com/in/laurentdetree/

https://laurentdetree.myportfolio.com/



Mes compétences :

Etudes techniques, études de faisabilité, conception technique

Marchés publics

Architecture, Architecture d'intérieure, Agencement, Décoration

Dessin technique

Assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre

Gestion de projets

Conduite d'opérations, de travaux neufs et de réhabilitation

CAO, Modélisation 3D, Autocad, Sketchup

Maintenance du patrimoine immobilier

Conduite et gestion de chantiers, reporting, gestion financière

Compétences opérationnelles

Meneur déquipe

Sens du relationnel

Attrait pour le service aux entreprises

Orientation client et rigoureux

Forte autonomie

Ouverture desprit

Curiosité, proactivité, innovation et

force de proposition

Capacités danalyse et dorganisation

Souci du détail, rigueur et fiabilité

Capacité dintégration

Compétences managériales

Esprit entrepreneurial