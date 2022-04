Claire HABRAN

Hatha-Yoga "bien tempéré"



Je pratique le Hatha-Yoga méthode Eva Ruchpaul depuis une vingtaine d'années et l'enseigne depuis trois ans.



La technique, respectueuse des articulations et de la situation de chacun, est basée sur une alternance de respirations et de postures stables et agréables.



Le pratiquant sort de la séance détendu et doté d'un regain d'énergie.



