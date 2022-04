Claire HARDAT

Je suis en charge du déploiement du WCM (World Class Manufacturing) au sein de l'usine.

Cette fonction consiste à accompagner et soutenir les piliers d'amélioration continue dans leurs activités d'identification et de réduction des pertes, et de maintien des performances (Santé / Sécurité, Energie, Fiabilité, Performance Industrielle, Qualité et Maîtrise du Procédé, Orientation et Service aux clients, Innovation Croissance et Développement et Développement des personnes).

Ainsi, j'audite les chantiers d'amélioration (Kaizen) se déroulant dans les ateliers, et supporte les groupes de travail dans leur avancement vers l'atteinte de leur objectif. Ces chantiers sont organisés autour d'une équipe pluridisciplinaire visant l'amélioration ciblée d'une problématique par un objectif commun à atteindre.

La réussite de cette démarche d'amélioration continue passe par l'implication de tous les salariés de l'entreprise, des membres du Comité de Direction aux opérateurs de ligne.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Management

Management projet

WCM

Sécurité industrielle

Qualité