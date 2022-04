Jean-François DELFORGE *

Consultant conseil & recrutement au sein de notre cabinet sparnacien.

Notre cabinet est l'un des 70 cabinets Manpower France.

Nous permettons à nos clients locaux de bénéficier d'une expertise recrutement internationale ainsi que d'outils d'évaluations de dernière génération.

Nous sommes spécialisés dans le conseil RH, l'évaluation et le recrutement à tous niveaux (ouvriers, techniciens, ingénieurs, cadres et cadres dirigeants).

Implantés dans nos bassins d'emploi de Epernay et Sézanne, nous possédons une expertise reconnue dans les secteurs de la Vigne et du Vin ainsi que de l'Agriculture, l'Agroalimentaire et l'Industrie.

Nous offrons à nos clients la garantie d'un processus Iso 9001 partout en France.

Manpower Conseil Recrutement a réalisé plus de 15.000 recrutements en 2018.



"Recruter, c'est s'unir à l'entreprise pour un temps donné dans les règles d'un contrat exemplaire. Il s'agit là d'une mission des plus importantes qui mène à l'emploi et au développement des richesses"



Mes compétences :

Psychosociologie

Coaching individuel

Formateur

Consultant rh

Evaluation psychotechnique

RH

RECRUTEMENT

MANAGEMENT

COACHING

Diagnostic

Analyse

SkillExplorer

Analyser écouter réfléchir agir

Anticipation