Claire LACLIDE

En recherche active

De formation ingénieur génie chimique, j'ai eu l'opportunité de travailler au sein de deux multi-nationales ( industrie exploitation/ production pétrolière, industrie agrochimique )dans différents pays et à différents postes techniques : mon parcours m'a permis de travailler en tant qu' ingénieur process, ingénieur support technique, responsable maintenance industrielle , chef de projet et ingénieur production ( gestion équipe de 70 personnes)

mon poste actuel de supply chain leader , me permet de me diversifier : j ai acquis les connaissances pour manager les Sales Operations and Inventory Planning ( SOIP) suivant les definitions des taux de production des ateliers ,la gestion des stocks des matieres premieres et des stocks de produits finis vs planification des ventes. De plus cette fonction m a permis de me perfectionner sur les aspects humains ( négociation, gestion de sous traitants),et sur les impératifs de planification (production / business). Je suis actuellement à l écoute du marché et je souhaiterai aussi evoluer vers une nouvelle branche d activité à l 'étranger (Suisse , UK ) ou en france ( région grenobloise)

Mes compétences :

Offshore

Production

Génie chimique

Sécurité

Ms project

Sap pm

Project management

Ingénierie

Gestion de la production