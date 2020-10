Claire LOISIL

J'ai une grande expérience des Comptes Clés en BtoB sur le plan national et européen. Observatrice avisée, j'ai développé une bonne connaissance des marchés de l'industrie et des services.

Après analyse des besoins et de lenvironnement des grands clients, je participe à lélaboration de la stratégie de prospection.

Spécialiste des achats indirects, je suis aguerrie aux cycles de vente complexe.

Tout en veillant au suivi commercial du contrat, je peux prendre les mesures correctives nécessaires pour que les engagements pris soient bien respectés.

En définissant de nouveaux leviers de valeurs, tel un chef dorchestre, je coordonne les métiers de lentreprise et mène à terme des projets e-procurement, marketing et amélioration continue.



Mes compétences :

Vente

Industrie

Gestion de projet

Marketing

Développement commercial

Négociation

E-business

Distribution B2B

Commerce B2B