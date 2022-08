Claire MARQUIS

1ère vie professionnelle : Ingénieur en informatique

- Développement de logiciels client lourd sous Windows, Mac OS X et Linux

- Mise en place de processus d'industrialisation

- Suivi technique d'une équipe externalisée



Compétences :

- C#

- C++,

- Qt 4.7.2,

- SQL,

- CMake

- Android



Environnements de développement :

- Visual Studio 2005 et 2010

- Eclipse

- XCode

- KDevelop



Outils :

- SVN

- serveur de build Hudson



2ème vie professionnelle : Enseignante en mathématiques



Mes compétences :

Cmake