Les Applications et Services de la Plateforme Microsoft facilitent, accélèrent et pérennisent la transformation digitale sécurisée et collaborative de l'entreprises aussi bien avec ses clients, que pour ses activités internes et l'ensemble de ses partenaires.



La plateforme IA Cloud de Microsoft accompagne les organisations au travers des applications métiers (Erp - Finance - Supply Chain, CRM - Ventes - Marketing - Service) collaboratives (messageries d'équipe, d'entreprise), mobiles, sociale, analytiques et innovantes telles que l'IoT, la blockchain.



Notre mission est de nous assurer que nos prospects et clients soient satisfaits des services activés en fonction de la nature des besoins identifiés ensemble.



Vous pouvez nous contacter pour œuvrer ensemble pour l'entreprise du futur



Quelques mots clés : Cloud, Disponibilité, Sécurité, Erp, Finance, Logistique, Ventes, Marketing, Service, Décisionnelle, Collaboratif, Low Code



Quelques applications et services : Dynamics 365 Finance& Operations, Customer Engagement, LinkedIn, Power Platform (Power Apps, Power Automate, Power BI, Sharepoint, Common Data Service, Common Data Model, Data Connector) Office 365, Intelligence Artificielle, Azure.





denis_kervedou@outlook.fr



