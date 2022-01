Laurence BARDE

Cabinet conseil en organisation, système d'information et management. Le choix du nom du cabinet n’est pas le fruit du hasard: il se veut l’expression du cadre dans lequel nos missions s’inscrivent : le développement de l’efficience de nos clients et ce, dans la durée. C’est pourquoi nos approches et méthodologies ont pour objectif central des résultats probants, immédiats et durables.Array



Domaines d'intervention : stratégie, management et organisation d’entreprise, assistance à maîtrise d’ouvrage dans le domaine des systèmes d’information, évaluations externes, Coaching et formation.

Domaines d'activité : santé, social et médico-social, services et industrie.

Agrément ANESM du cabinet pour la réalisation des évaluations externes

Certification dans le cadre du dispositif régional DINAMIC ENTREPRISES - Consultante "Peformance"

Consultante dans le cadre du dispositif régional DPN (Diagnostic Performance Numérique)



Me concernant ... Spécialisée en ORGANISATION et SYSTÈME D'INFORMATION (approche par les processus organisationnels transverses).

Mon expérience professionnelle est principalement tournée vers l'assistance et la maîtrise ouvrage :

plus de 20 ans sur des projets ERP (en tant qu'expert métier, en entreprise, en SSII, en cabinet de conseil), dans l'aide au choix, la conduite du changement, le pilotage de projet.



Depuis 2012, je développe et encadre l'activité à destination des établissements sociaux et médicaux sociaux (évaluations interne et externes, missions de réorganisation, formation dédiée,...).



Mes compétences :

Gestion du changement

ELABORATION DE PLANS D'ACTIONS

Diagnostic d'entreprise

Pilotage de projets

Optimisation des processus et des organisations

ERP

Assistance Maîtrise d'ouvrage

Cahier des charges

Performance

Conseil

Organisation

Système d'information

Audit

MOA