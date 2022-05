Philippe GARIN

Tout au long de mon parcours, il y a un fil conducteur : Laccompagnement de personnes.



3 périodes dans ma carrière mont chacune apportée des compétences.



La première, où jai travaillé dans linformatique.

Je suis passé dune partie technique du développement à la direction de services où jai managé jusquà 20 personnes en direct et 45 au cours de plus de 100 projets réussis.

Par exemple, jai mis en place un progiciel de gestion intégrée et formé environ 650 utilisateurs sur 4 mois, sans interruption de fonctionnement dans les 12 agences concernées.



Dans ma seconde période, jai utilisé ma capacité danalyse pour oeuvrer dans les ressources humaines, principalement les techniques de recherche demploi. Jai accompagné environ 120 personnes.

Cest là que jai travaillé comme chasseur de têtes dans un cabinet de recrutements à Orléans.



En troisième partie, mon blog. Mes capacités rédactionnels et ma pédagogie me permettent de publier des informations utiles, en plus de 2300 articles vus par plus de 2 millions et demi de visites.

Cela ma permis, par exemple, danimer des formations, notamment pour le voyagiste Fram au speed recruiting, ou recrutement en 7 minutes, ainsi que des formations sur Excel dans un club informatique et maintenant des ateliers CV et Lettre de motivation au sein de la Maison des Cadres du Loiret.



Mon projet aujourdhui est de transmettre mes connaissances comme animateur à la Maison des Cadres du loiret.

Si vous le souhaitez, je serais heureux de continuer plus longuement cette présentation avec vous.



Contactez-moi : 06 33 79 02 05 ou phgarin@gmail.com



Mes compétences :

Ressources humaines

Pédagogie

Informatique

Animation de formations

Maitrise d'oeuvre

Gestion de projet

Formation professionnelle

Recrutement

Recrutement par approche directe